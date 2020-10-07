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Украина и ЕС договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер

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Украина и ЕС договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер

Украина и Европейский союз договорились о дальнейшей экономической интеграции и регуляторного сближения в ряде сфер.

Речь об этом идет в совместном заявлении лидеров Украины и ЕС, принятом во вторник в Брюсселе по окончанию саммита.

«Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

В цифровой сфере мы приняли к сведению осуществленную на месте оценку выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли. Мы также обсудили привлечение ЕС к дальнейшей поддержке Украины и ее институтов в приближении к Единому цифровому рынку для получения всех преимуществ Соглашения об ассоциации. Мы договорились подготовить до конца 2020 года совместный рабочий план сотрудничества между ЕС и Украиной относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможного соглашения, которое должно базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС», — сказано в заявлении.

Лидеры приветствовали прогресс по обновлению приложений к Соглашению об ассоциации относительно телекоммуникаций, окружающей среды, климата и финансового сотрудничества. «Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу, мы отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства на основе имеющихся секторальных диалогов и договорились о целевом диалоге относительно необходимых шагов в этих сферах», — сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры признали важность полного соблюдения обязательств в части глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли, в частности, в сферах прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов с целью построения «открытого и предсказуемого делового и инвестиционного климата в Украине». «Мы договорились о дальнейшем обсуждении и изучении путей улучшения имплементации глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли с целью дальнейшего развития и содействия двусторонней торговле», — заявили лидеры.

Они также приветствовали начало миссии в отношении предварительной оценки готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

ЕС также приветствовал готовность Украины присоединиться к будущей Рамочной программе исследований и инноваций ЕС «Горизонт Европа» и Программы EU4Health, что станет важным фактором для «зеленого» и цифрового восстановления после пандемии COVID-19.

«Мы напомнили о важности и подтвердили наше обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшую возможную дату», — отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС подтвердил роль Украины как стратегической транзитной страны для газа и поздравил с соглашением о транзите газа в ЕС после 2019 года. «Мы подчеркнули важность проведения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по укреплению европейской энергетической безопасности. Мы отметили важность сотрудничества Украины с ЕС с целью ее интеграции в энергетический рынок ЕС на основе эффективной имплементации обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации, а также координации дальнейших шагов по интеграции рынков газа и электроэнергии», — говорится в заявлении.

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Также стороны достигли договоренности улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития безопасных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.

«Мы приветствовали участие Украины в программах ЕС и подчеркнули важность программы „Эразмус +“ для образования, обучения, молодежи и спорта, а также программы Creative Europe для культуры. Мы рассчитываем на активизацию соответствующей сотрудничества в рамках текущих и будущих программ», — подчеркнули лидеры.

ЕС, саммит Украина- ЕС
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