Американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская вакцина против COVID-19 будет готова к концу года.

«У нас будет вакцина менее, чем за год. У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года», — заявил Пенс в ходе теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис.

Ранее Харрис сказала, что во время ситуации с короанвирусом «американский народ стал свидетелем самого большого провала администрации в истории США».

Она заявила, что тот факт, что за время пандемии погибло 210 тыс. американцев, показывает, что предпринятые администрацией шаги не сработали.

Говоря о вакцине, Харрис заявила: «Если врачи скажут, что вакцина безопасна, я первая встану в очередь за ней. Если Трамп скажет, я не буду доверять ему».

В ответ на это Пенс призвал Харрис прекратить подрывать доверие американцев к разрабатываемой вакцине.