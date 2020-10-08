Американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская вакцина против COVID-19 будет готова к концу года.
«У нас будет вакцина менее, чем за год. У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года», — заявил Пенс в ходе теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис.
Ранее Харрис сказала, что во время ситуации с короанвирусом «американский народ стал свидетелем самого большого провала администрации в истории США».
Она заявила, что тот факт, что за время пандемии погибло 210 тыс. американцев, показывает, что предпринятые администрацией шаги не сработали.
Говоря о вакцине, Харрис заявила: «Если врачи скажут, что вакцина безопасна, я первая встану в очередь за ней. Если Трамп скажет, я не буду доверять ему».
В ответ на это Пенс призвал Харрис прекратить подрывать доверие американцев к разрабатываемой вакцине.
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