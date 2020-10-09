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Сегодня в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

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Сегодня в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет в пятницу объявит в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год. В 2019 году награду присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству, особенно за его решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». В соответствии с последней волей ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

В этом году на премию мира претендуют 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляет 318, это число — одно из самых больших в истории награды. Рекорд пока принадлежит 2016 году, когда кандидатов было 376.

Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования.

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Букмекерские интернет-сайты, в свою очередь, принимают ставки на имена лауреатов. На верхних строчках здесь: Всемирная организация здравоохранения, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, президент США Дональд Трамп, общественная организация «Репортеры без границ», движение Black lives matter, вождь амазонских индейцев каяпо Раони Метуктире.

Нобелевская премия мира
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