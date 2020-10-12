Национальной картой «Простір» можно будет платить за рубежом

До конца 2020 года в Украине появятся кобейдж-карты «Простір» и UnionPay International.

«Мы ожидаем, что до конца года Украина увидит первые кобейдж-карты «Простір» и UnionPay International. Эта карта будет работать как в Украине, так и за рубежом», – рассказал замглавы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

Такой шаг позволит картам «Простір» конкурировать с картами международных платежных систем Visa и Mastercard.

Глава Национального банка Яков Смолий и генеральный директор UnionPay International Цай Цзяньбо подписали в Пекине договор об эмиссии кобейджингових карт еще 10 декабря 2018 года.

Спустя год, с 3 декабря 2019 года, держатели карт UnionPay получили возможность расплачиваться ими в терминальной сети ПриватБанка.