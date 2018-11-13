НБУ разрешил работу в Украине китайской платежной системы UnionPay

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок. 12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине. На первом этапе платежная система UnionPay International будет оказывать в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay », - говорится в сообщении.
В дальнейшем предполагается и осуществления эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.
Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.
UnionPay International (UPI) создана в 2002 году является дочерней компанией China UnionPay. China UnionPay — национальная платежная система Китая и является крупнейшей международной платежной системой в мире по объему операций и выпущенных платежных карт. UnionPay осуществляет деятельность в 169 странах.
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