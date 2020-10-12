Закарпатье просит у Кабмина денег на кислород для больниц

Руководство Закарпатской ОГА просит у правительства выделения дополнительных 39 миллионов гривен для обеспечения стационарным кислородом 16 учреждений здравоохранения области, которые вовлечены в лечение больных COVID-19.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба.

«Руководство Закарпатской областной государственной администрации обратилось в Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины относительно выделения дополнительных 39 млн грн для обеспечения стационарным кислородом всех тех 16 учреждений здравоохранения области, которые вовлечены в лечение больных COVID-19», — сообщил Коцюба.

На Закарпатье по состоянию на конец прошлой недели, 9 октября, заполненность коек так называемого «ковидного фонда» составила 40%.

В области определено 16 медучреждений первой и второй волны, которые принимают больных коронавирусом.