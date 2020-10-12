Падение ВВП Украины по итогам 8 месяцев составило 5,8%

По итогам 8 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивает уменьшение объемов ВВП на уровне 5,8%.
Об этом говорится в Обзоре экономической активности (январь-август 2020 года) от Минэкономики.
Отмечается, что в августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые — даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство).
«Так, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйства продемонстрировали улучшение своей динамики, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился», — говорится в отчете.
Напоминим, вропейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.
Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.
В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.
Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.
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