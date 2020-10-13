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Журналисты выяснили, кто финансирует партию Шария

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Журналисты выяснили, кто финансирует партию Шария

Всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта «Партия Шария», лидером которого является пророссийский пропагандист Анатолий Шарий.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», которые ссылаются на переписку партийцев «Партии Шария», полученную от источников.

Согласно информации журналистов, Анджела Васильевна Ларкина, который является руководителем ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политпроекта Анатолия Шария.

Если согласно официальному отчету за первый квартал 2020 года «Партия Шария» получила 1 168 653 гривен «пожертвований», из которых на зарплату сотрудников потратили 224 714 гривен, то согласно неофициальной отчетности, только за один месяц партия потратила на зарплаты 1,3 миллиона гривен.

При этом гонорары различных экспертов, которые в эфире телеканалов продвигают Анатолия Шария и его политпроект, в эту сумму не входят.

Журналисты отмечают, что каждый из упомянутых выше экспертов имеет свою категорию «профессионализма» и получает деньги по четко установленому прайсу. Вознаграждение за участие в эфире стартует от $45.

Основатель издания, журналист Денис Бигус отмечает, что сомнений в подлинности полученной от источников информации нет. По его словам, в переписке и отчетах имеющиеся персональные данные партийцев, номера их банковских карт и остальная конфиденциальная информация, которой нет в открытом доступе. Журналисты также отметили, что полный объем свидетельств, который им удалось собрать, они передали правоохранителям.

БРСМ-Нафта, Анатолий Шарий, Партия Шария
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