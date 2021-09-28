СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к «Партии Шария»

Служба безопасности Украины разоблачила лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии «Партия Шария», сообщает пресс-центр СБУ.
«Сейчас еще трем лицам объявлено о подозрении по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины. В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украины» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой «политической силы» для избрания «нужных руководителей партии», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
В СБУ напомнили, что на прошлой неделе подозрение получила еще одна «руководитель партии Шария».
Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировано «Партию Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной политической силы и только дал нотариальную согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.
Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
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