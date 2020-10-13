Зеленский назначил сотрудника СБУ госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Богдана Горобца — начальника 1-го отдела 1-го управления Главного управления контрразведовательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ).

Соответствующий указ № 427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно информации на сайте Фонда госимущества, Горобец входит в состав коллегии приватизационного ведомства вместе с замначальника этого управаления СБУ.

Как сообщалось, в июле Рада сменила главу АМКУ: вместо ушедшего в отставку Юрия Терентьева была назначена Ольга Пищанская, бывшая первым замглавы комитета с сентября 2019 года.

После назначения Горобца все восемь позиций госуполномоченных в АМКУ заполнены.

Срок полномочий главы комитета и государственных уполномоченных, согласно закону, составляет семь лет.