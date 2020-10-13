Зеленский назначил сотрудника СБУ госуполномоченным АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Богдана Горобца — начальника 1-го отдела 1-го управления Главного управления контрразведовательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ).
Соответствующий указ № 427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы украинского государства.
Согласно информации на сайте Фонда госимущества, Горобец входит в состав коллегии приватизационного ведомства вместе с замначальника этого управаления СБУ.
Как сообщалось, в июле Рада сменила главу АМКУ: вместо ушедшего в отставку Юрия Терентьева была назначена Ольга Пищанская, бывшая первым замглавы комитета с сентября 2019 года.
После назначения Горобца все восемь позиций госуполномоченных в АМКУ заполнены.
Срок полномочий главы комитета и государственных уполномоченных, согласно закону, составляет семь лет.
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