Венедиктова отказалась возобновить дело «Роттердам+»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства по формуле «Роттердам+».

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

«Отказала в удовлетворении жалобы на закрытие дела», — сказал он.

Источник отметил, что в удовлетворении жалобы было отказано по формальной причине, мотивируя это тем, что не поступили материалы.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства относительно формулы «Роттердам+».