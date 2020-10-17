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Прошел первый игровой день второго сезона Мировой лиги плавания

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Прошел первый игровой день второго сезона Мировой лиги плавания

16 июня в Будапештской Дунай-Арене прошел первый игровой день первого матча Второго Сезона Мировой Лиги Плавания (ISL), в котором европейская команда Energy Standard (Париж) начала отстаивание своего чемпионского титула с матча против трех американских команд — Cali Condors (Калифорния), Los Angeles Current и New York Breaker. Причем, сразу же стало понятно, что команда Cali Condors твердо настроена свергнуть парижан с пьедестала.

В пользу калифорнийцев, как оказалось, стало нововведение — т.н. джек-пот, когда очки за занятые места тех пловцов, которые отстали от первого место на определенное «джек-пот время», передаются победителю заплыва.

Так, если победителю за первое место гарантировано 9 очков, то максимально он может взять 37 очков при условии, если остальные 7 участников заплыва не уложатся в «джек-пот время».

В первый игровой день лучшие индивидуальные результаты в своих заплывах показали олимпийская чемпионка 2016 года в эстафете и обладательница 8 золотых медалей мировых чемпионатов Оливия Смолига из Cali Condors и олимпийский чемпион 2016 года Райан Мэрфи из Los Angeles Current, оба на дистанции 50 метров на спине — по 24 очка (т.е., в этих заплывах пловцы, занявшие места начиная с 4-го, не уложились в «джек-пот время»).

Подтвердили свой высочайший класс: олимпийская чемпионка 2016 года Мелания Маргалис — победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем и двукратная олимпийская чемпионка (индивидуально и в эстафете) 2016 года Лилли Кинг — 50 и 200 метров на спине (обе — Cali Condors), а также олимпийская чемпионка 2016 года и обладательница 11 золотых медалей мировых первенств Сара Шёстрем — победы на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем (Energy Standard).

В принципиальнейшей схватке на дистанции 50 метров вольным стилем олимпийский чемпион 2012 года Флоран Манаду из Energy Standard опередил олимпийского чемпиона 2016 года и обладателя 13-ти золотых медалей чемпионатов мира Калеба Дресселя из Cali Condors.

В целом же первый день проходил с определенным преимуществом команды Cali Condors и завершился со следующими результатами:

Cali Condors — 280

Energy Standard — 235

Los Angeles Current — 214

New York Breaker — 154.

В двух финальных комбинированных эстафетах — женской и мужской 4×100 кроме призовых очков, разыгрывалось также право победителей назвать стиль, которым поплывут участники финальных скин-рейсов (гонок на выбывание) во второй день.

В женской комбинированной эстафете команда Cali Condors в составе Оливии Смолиги, Лилли Кинг, олимпийской чемпионки 2016 года Келси Далии и Эрики Браун обошла Energy Standard в составе олимпийкой чемпионки 2008 и 2012 годов Эмили Сибом, олимпийской чемпионки 2012 года и двукратной чемпионки мира Бриши Ларссон, Анастасии Шкурдай и Сары Шёстрем. Тем самым, команда из Парижа лишилась своего главного козыря на скин-рейсах: в прошлом сезоне, когда скин-рейсы проводились исключительно вольным стилем, все «гонки на выбывание», в которых она участвовала, выиграла Сара Шёстрем. На этот раз уже тренерский штаб Cali Condors будет выбирать стиль скин-рейсов: либо на спине под Оливию Смолигу либо баттерфляй под Лилли Кинг.

Мужская комбинированная эстафета принесла еще большую интригу — здесь победила команда, идущая в общем зачете третьей — LA Current в составе Райана Мэрфи, Уила Ликона, олимпийского чемпиона 2016 года Тома Шилдса и Максима Руни на 6 сотых опередившая Energy Standard в составе пятикратного чемпиона мира Евгения Рылова, обладателя двух серебряных медалей чемпионата мира-2018 Ильи Шимановича, олимпийского чемпиона 2012 года и обладателя «серебра» Олимпиады-2016 Чада ле Кло и чемпиона мира 2016 года Симона Билиса.

Можно предположить, что тренерский штаб LA Current выберет плавание на спине в качестве стиля для скин-рейса — под Райана Мэрфи.

Напомним, что мужские и женские скин-рейсы на 50 метров проводятся в самом конце второго соревновательного дня. Пловцы, проигравшие в четвертьфинале приносят своим командам очки, как в обычном заплыве (за 5 — 8 места), проигравшие в полуфинале — удвоенные, второй финалист — утроенные, победитель скин-рейсов — 41 очко (утроенные за 1-е место плюс 14 баллов бонуса). Отсюда и столь высокое значение скин-рейсов в матче.

К слову сказать, в Первом сезоне Лиги победитель финала в Лас-Вегасе определился именно на скин-рейсах.

17 октября — второй и решающий день первого матча Второго Сезона Мировой Лиги Плавания.

Напомним, что во Втором Сезоне Лиги соревнуется 10 команд: кроме 4-х участников первого матча, за победу поборются:), DC Trident (Вашингтон), Aqua Centurions (Рим), London Roar, Team Iron (Будапешт), а также новички ISL — Toronto Titans и Tokyo Frog Kings.

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В составе каждой команды по 18 мужчин и женщин, в матче участвуют по четыре команды, каждая из которых на все заплывы заявляет по два пловца (две команды на эстафеты). Очки, полученные пловцами на индивидуальных дистанциях и эстафетах, складываются в командный результат.

Матч состоит из 39 заплывов. Команда-победитель матча получает 4 очка, второе место — три, третье — два, четвертое — одно очко.

По результатам регулярного сезона (отборочные соревнования) 8 из них выйдут в полуфиналы, а четверка лучших разыграет финал 21-22 ноября здесь же — в будапештской Дунай-Арене.

спорт, плавание
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