За 9 месяцев было обнаружено операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.
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