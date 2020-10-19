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Китай обошел Северную Америку и стал мировым лидером по продажам билетов в кино

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Китай обошел Северную Америку и стал мировым лидером по продажам билетов в кино

Продажи билетов в кино в 2020 году в Китае выросли до $1,988 млрд, превысив общий показатель Северной Америки ($1,937 млрд). Ожидается, что к концу года разрыв значительно увеличится, сообщает Hollywood Reporter.

Северная Америка была лидером по кассовым сборам с момента зарождения кинобизнеса. Поменять расстановку сил помогла пандемия, отмечает издание. Методы сдерживания коронавируса в Китае позволили десяткам тысяч кинотеатров в стране вновь открыться после карантина. Залы можно заполнять на 75%, а кинозрители не испытывают особых сомнений по поводу возвращения в мультиплексы.

С 1 по 8 октября — во время каникул по случаю годовщины образования КНР — в китайские кинотеатры было продано билетов на $586 млн. Местный блокбастер «Мой народ, моя родина» заработал за первые выходные $19,1 млн (для сравнения, «Довод» Кристофера Нолана собрал $20,200 млн в первый уик-энд в США). Кроме того, хит 2020 года «Восемь сотен», эпос о Второй мировой войне, уже собрал $460 млн (в США самый кассовый фильм 2020-го — «Плохие парни» от Sony — заработал в прокате $426,5 млн).

Американские киностудии отложили все самые громкие релизы, такие как «Черная вдова» или 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», до начала 2021 года. Крупнейшая сеть кинотеатров в Северной Америке AMC Theatres на прошлой неделе предупредила, что может обанкротиться до конца года.

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В американском бокс-офисе лидирует триллер с Лайамом Нисаном «Честный вор», чьи сборы составили всего 3,7 млн. Блокбастер «Довод» Кристофера Нолана, стартовавший в начале сентября в американских кинотеатрах, также не смог вернуть зрителей в залы вопреки возложенным на него надеждам.

США, Китай, кинотеатры
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Понедельник, 19 октября 2020
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