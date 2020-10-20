Зеленский призвал быть готовыми ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде заявил, что должен быть в корне изменен подход к строительству страны.

«Бесспорно, мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. Covid-19, сбитие нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение в Западной Украине, засуха на юге. Катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами. Должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Должны ввести новую философию — страна, которая готова ко всему. Или способна максимально противостоять новым угрозам. Этот принцип я хочу представить сегодня, хотя его и не было в моей программе», — заявил Зеленский в выступлении во вторник.