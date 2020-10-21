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Шкарлет рассказал, откуда взялась норма о выборе тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе ВНО

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Шкарлет рассказал, откуда взялась норма о выборе тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе ВНО

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что норма о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) принята еще в 2019 году бывшим министром Лилией Гриневич, и на данный момент министерство лишь имплементирует ее.

«Некоторые зубатые политики снова и снова продолжают расшатывать информационное пространство манипуляцией об отмене обязательного комплексного ВНО по украинскому языку и литературе. Хочу напомнить, решение о возможности выбирать, какое именно ВНО сдавать — по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку — было принято еще в 2019 году министром Л.Гриневич. Поэтому сейчас Минобразования лишь имплементировало эту норму в условия приема в учреждения высшего образования на 2021 год», — написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что поступающие смогут сделать осознанный выбор: или сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе (те, кто будет поступать на гуманитарные специальности) или сдавать обязательное ВНО по украинскому языку (для технических специальностей).

«Прошу политиков, которые говорят, что кто-то вроде хочет вычеркнуть из учебных планов украинскую литературу и таким образом „похоронить“ любовь ко всему украинскому, прекратить политизировать ситуацию и зарабатывать „политические очки“ на спекуляции интересами детей», — добавил Шкарлет.

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Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбрать сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе. По мнению УЦОКО, возможность выбора тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе не уменьшает значимость изучения украинской литературы.

После чего, уполномоченный по защите государственного языка попросил отменить или изменить норму о возможности выбора тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе ходе ВНО и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля сохранить комплексное тестирование по украинскому языку и литературе.

ВНО, Сергей Шкарлет
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