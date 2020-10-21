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МХП в III квартале нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

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МХП в III квартале нарастил продажи курятины на 18% за счет экспорта

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в июле-сентябре 2020 года реализовал 195,12 тыс. тонн куриного мяса, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно биржевому сообщению компании в среду, продажи курятины по итогам девяти месяцев выросли на 2% — до 523,76 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

«Продажи ... на 2% выше ... в основном за счет значительного увеличения экспорта в третьем квартале 2020 года — на 37% в годовом исчислении до 108,47 тыс. тонн из-за увеличения продаж преимущественно в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), а также Африке и СНГ», — отмечается в документе.

МХП также поясняет рост продаж в третьем квартале на 18% к третьему кварталу пришлого года и на 14% — ко второму кварталу этого года стратегией компании по сокращению запасов поголовья, накопленного в предыдущие периоды — в конце 2019 и 2020 годов.

В Украине продажи курятины в третьем квартале остались на уровне прошлого года — 86,65 тыс. тонн, а за девять месяцев выросли на 1% — до 244,74 тыс. тонн, тогда как экспорт курятины за 9 месяцев вырос на 3% — до 279,03 тыс. тонн.

МХП отмечает, что, несмотря на непростые времена, продолжала следовать своей стратегии географической диверсификации и оптимизации ассортимента продукции, развивая партнерские отношения в странах MENA, СНГ, ЕС и Африки. Доля экспорта мяса птицы за девять месяцев 2020 года составила около 53%, как и за девять месяцев 2019 года.

В то же время компания уточняет, что средняя цена продажи курятины в третьем квартале этого года была на 11% ниже, чем в третьем квартале прошлого года — $1,36 за кг (без НДС), а за январь-сентябрь месяцев — на 9% ниже, $1,34 за кг (без НДС).

Снижение цен произошло как на украинском рынке — на 7% в третьем квартале и на 11% за девять месяцев, так и на внешнем — соответственно 8% и 9%. Компания пояснила такие ценовые тенденции изменением ассортимента продукции в первом полугодии 2020 года (значительное снижение продаж филе в ЕС и увеличение продаж в страны MENA) и более низкими ценами на филе в ЕС из-за снижения спроса у многих глобальных конкурентов. Снижение цен в Украине произошло, в основном, по тем же причинам, а также из-за более высокой доли продаж замороженной курицы.

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Объемы производства мяса птицы в июле-сентябре 2020 года остались относительно стабильными, уменьшившись на 3% к июлю-сентябрю-2021 — до 181,66 тыс. тонн, в основном за счет увеличения доли производства мелкой птицы (преимущественно для региона MENA).

За 9 месяцев был зафиксирован даже незначительный рост производства — на 0,3%, до 541,59 тыс. тонн.

МХП
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