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В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 32 человека

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В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 32 человека

Не менее 32 человек умерли в Республике Корея после вакцинации от гриппа. Об этом в пятницу сообщило национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

По данным властей, в стране с 16 октября до полуночи четверга после вакцинации от гриппа умерли 32 человека. Первый такой случай произошел в городе Инчхон, где умер 17-летний ученик школы. Затем последовали аналогичные случаи в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Большинство умерших - люди пожилого возраста. Многие из них страдали от серьезных заболеваний, указывают медики.

В настоящее время проводится расследование для установления точной причины смерти каждого из них, включая исследования образцов ткани, изъятых в ходе вскрытия. При этом большинство экспертов указывают, что прививки были сделаны уже нескольким миллионам человек, у которых не было никаких побочных эффектов.

Специалисты расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать вакцинацию в тот момент, когда по всей стране за достаточно короткий период времени зарегистрировано более трех десятков подозрительных смертей. Корейская медицинская ассоциация в четверг рекомендовала приостановить вакцинацию от гриппа до 29 октября.

В ответ глава Агентства по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея Чон Ын Гён заявила, что прямая связь между вакцинацией и смертью не установлена и ситуация не требует остановки программы вакцинации.

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В рамках государственной программы были привиты почти 13 млн человек. Ее цель состоит в том, чтобы избежать дополнительной нагрузки на больницы из-за сезонного гриппа на фоне пандемии. Всего планируется привить почти 30 млн человек, из них 19 млн - бесплатно. В сентябре южнокорейские власти выяснили, что около пяти млн доз вакцин от гриппа в Южной Корее могли испортиться из-за неправильного хранения, однако впоследствии сообщили, что это не повлияло на их качество и эффективность.

Южная Корея, грипп, вакцина
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