Экзит-пол по выборам мэра Киева: Кличко уверенно обходит всех конкурентов

На выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола группы «Рейтинг».

На втором месте с 8,6% голосов экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов («ОПЗЖ»), на третьем — зампредседателя партии «Голос» Сергей Притула.

На четвертом месте с 8% — народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, за ней на пятом месте с 6,3% народный депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов избирателей.

По данным экзит-пола «Савик Шустер Студии» на выборах городского головы Киева также уверенно лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно результатам исследования, за него проголосовали 45,93% жителей города. За представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали 9,62%, за представителя партии «Слуга народа» Ирину Верещук — 8,53%, за представителя ВО «Батькивщина» Алексея Кучеренко — 7,82%, за представителя партии «Голос» Сергея Притулу — 7,27%.