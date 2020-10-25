Шесть навыков, которые стоит развивать, чтобы вас не заменил искусственный интеллект

Развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта спровоцирует безработицу во многих областях, говорится в материалах Всемирного экономического форума, которые были представлены на международной онлайн-конференции о перспективах рынка труда (Jobs Reset Summit). При этом, по мнению автора отчета, можно выделить как минимум шесть более продвинутых навыков, которые не сможет воспроизвести ИИ. Он посоветовал развивать их тем, кто хочет сохранить свое место на рынке труда.

Автор исследования профессор японского Университета Тама Хироши Тасака отмечает, что пандемия ускорила трансформацию общества. Кризис вынудил людей сократить социальные контакты, что вызвало стремительный рост бесконтактных технологий. И в дальнейшем популярность онлайн-конференций, виртуальной и дополненной реальности, технологий искусственного интеллекта и робототехники будет только расти.

Последствия такой трансформации отразятся на рынке труда, уверен эксперт. Из-за развития технологий ИИ работы лишатся представители многих профессий, но в первую очередь пострадают люди, которые занимаются простым ручным трудом.

Однако изменения коснутся и тех, кто занят в «экономике знаний». «Многие из тех, кто лишится работы ― это люди, труд которых зависит от применения профессиональных знаний и суждений, основанных на логическом мышлении. Юристы, бухгалтеры, фармацевты и представители других профессий не исключение. Ведь в том, что касается логики и вычислений, ИИ имеет подавляющее преимущество», ― отмечается в отчете.

Многие эксперты, которые выступали на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, сошлись во мнении, что ИИ не сможет успешно заменить человека в трех сферах: это индустрия гостеприимства, менеджмент и творчество. Однако и здесь все не так просто, говорит Тасака. Даже в этих областях быстро развивающиеся технологии ИИ смогут заменить человека на элементарном уровне.

Именно поэтому, как отмечает автор отчета, чтобы быть востребованным на рынке труда, людям необходимо приобретать и совершенствовать более сложные навыки.

1. Умение вести невербальную коммуникацию

В сфере услуг ИИ уже успешно проявил себя там, где нужно быстро сообщить, принять или передать информацию. Однако технологии по-прежнему не способны к невербальному общению. Именно поэтому тем, кто работает в этой сфере, стоит уходить от рутинных задач, и так доступных роботу, и развивать способность слышать клиентов.

«Нам нужно улучшить нашу способность слышать клиентов, понимать, что они чувствуют, и научиться выражать теплые чувства, которые выходят за вербальные рамки», ― отмечает Хироши Тасака.

2. Умение проявлять эмпатию к клиентам

По словам профессора, «способность проявлять глубокое сочувствие к клиентам» ― это еще один важный навык, который позволит использовать коммуникацию на более высоком уровне.

3. Способность управлять ростом

ИИ уже подвластны некоторые задачи, связанные с финансовым управлением, распределением ресурсов и систематизацией задач и проектов. Развитие технологий в этих областях позволит людям отвлечься от рутины и сосредоточиться на более сложных задачах управления.

По словам эксперта, прежде всего менеджерам необходимо развивать «способность управлять ростом». Она выражается в том, что управленец умеет поддерживать членов команды в развитии их профессиональных навыков. Таким образом, он успешно развивает способности наставника.

4. Способность поддерживать других сотрудников

Автор отчета также уверен, что лидеру необходимо уметь поддерживать участников команды, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В этом случае менеджеру необходимо развивать свои навыки консультирования.

5. Способность «управлять коллективным интеллектом»

Это способность лидеров управлять членами команды ― прежде всего уметь объединить их, а также делиться своими знаниями и увеличивать их интеллектуальный потенциал, тем самым способствуя появлению новых решений в команде.

«Жизненно важные элементы, которые позволяют продемонстрировать этот навык ― это способность выражать видение, которое волнует членов вашей команды, а также способность управлять своим эго, создать среду, в которой участники могут выйти за пределы «личного я», научатся слышать и сотрудничать друг с другом», ― отмечается в докладе.

6. Способность развивать и продвигать новые идеи

Креативность, которая требуется в корпоративной среде, подразумевает гораздо больше, чем просто предложение новых идей, отмечает Тасака. Необходимо развивать способность презентации идей, а также их продвижения на более высокие уровни управления.

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