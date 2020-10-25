Экзит-пол по Киеву: в Киевский горсовет проходят 6 партий

В Киевский городской совет проходят семь партий: «УДАР», «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа-за жизнь», «Единство Александра Омельченко», «Голос» свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24» с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

«УДАР» набирает 19,74%, "Европейская солидарность«,- 17,76%, «Слуга народа» — 10,28%, «Батькивщина» — 8,61%, «ОПЗЖ» — 7,76%, «Единство Александра Омельченко» — 5,94%,"Голос« — 5,-65%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

Согласно данным экзит-пола группы «Рейтинг», на выборах в городской совет Киева также лидирует партия «УДАР» Виталия Кличко«, за которую проголосовали 21,3% избирателей.

На втором месте с 18% голосов идет партия «Европейская солидарность», на третьем — «Слуга народа» с 9,5% голосов.

На четвертом месте партия «Еднисть» Александра Омельченко" с 6,8%, на пятом — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,7% голосов. Далее идет партия «Батькивщина» — 6,6%.

Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.