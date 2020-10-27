NASA подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны

NASA нашло доказательства того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса», — написал он в Twitter.
Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.
Именно этот телескоп обнаружил молекулы воды на Луне. Они нашлись в одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли, — кратере Клавиус.
Однако концентрация обнаруженной воды оказалась очень мала. «Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — пояснили в NASA.
До этого NASA неоднократно сообщало о признаках наличия воды на Луне. В частности, в 2009 году признаки запасов воды на Луне обнаружил аппарат LCROSS. Эта информация была получена при спектральном анализе столба лунной пыли, который образовался в результате падения на Луну одной из ступеней ракеты.
Кроме того, NASA предполагало наличие воды также на южном и северном полюсах Луны. Однако прямых подтверждений этому не было.
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