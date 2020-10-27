Глава МИД Венгрии заявил о «недружественных шагах» со стороны Украины

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов, было жалким и бессмысленным.

Как сообщает Reuters, в обнародованном во вторник на странице Сиярто в соцсети Facebook видеофрагменте венгерский министр отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам.

По его словам, Украина сделала «недружественные шаги» в отношении Венгрии из-за вызова венгерского посла и решения запретить въезд двум чиновникам, а само такое решение является «жалким и бессмысленным».

«Этим Украина направляет месседж ..., что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», — сказал Сиярто.

Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

Как сообщалось, утром 25 октября министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС «Партия венгров Украины», а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В МИД Украины это оценили как прямую агитацию и заявили, что «таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы».

26 октября МИД Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе прошедших в стране местных выборов. «Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них — это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании. «Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ», — подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины. «Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии — Ред.) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины», — отметил министр.