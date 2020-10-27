Экс-глава НКРЭКУ Вовк называл формулу «Роттердам+» преступной, а потом сам дал добро на ее внедрение

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в невыпущенном интервью «Радио Свобода» в 2015 году заявлял о том, что внедрение формулы «Роттердам +» выгодно только компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК, сообщили в «Центре противодействия коррупции». Однако через несколько месяцев после записи интервью Вовк сам дал добро на ее внедрение.

О записи интервью, во время которого Вовк называет «Роттердам +» преступной, стало известно в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда, в котором ГПК оспаривает закрытие дела по этой формулы.

«Для того, чтобы обслуживать кредиты, они пытаются шантажировать нас... чтобы мы повысили тариф для ТЭЦ... По нашему мнению, обоснованная стоимость (тонны — ред.) угля — 800 грн. В балансе сейчас рассчитана цена в 1100 грн, что, по нашему мнению, является достаточным уровнем для рентабельности. Они требуют 1500 грн... Это значит, что они заставляют все население Украины платить за свой кредитный портфель», — говорит Вовк в интервью.

По его словам, каждые 100 гривен за тонну угля равны 2 млд гривень для ДТЭК Ахметова. Вовк отметил, что это повлияет на цены не только для предприятий, но для граждан.

«Мы считаем, что это необоснованный рост (цены — ред.), который идет де-факто только одной компании — „ДТЭК“. И покрывает их кредитный портфель», — отметил Вовк.

Также он подробно объяснил почему формула «Роттердам +» необоснованная. Тогда экс-глава НКРЭКУ заявлял о том, что ДТЭК стремится получить дополнительные 8-14 млрд грн исключительно на обслуживание своих долгов, а не на повышение зарплат шахтеров, например.

«Это означает, что оптовая рыночная цена на электроэнергию должна вырасти на 30% сейчас. По нашему мнению, это недопустимо большой рост тарифов», — говорил тогда Волк.

Несмотря на такие слова, позднее 2015 года Волк от имени НКРЭКУ изменил свое мнение и утвердил новый порядок образования цены на электроэнергию, которая предусматривала внесение в нее затрат на перевозку угля, которых в действительности не существовало.