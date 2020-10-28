Netflix снимет сериал по мотивам игры Assassin’s Creed

Американский стриминговый видеосервис Netflix займется созданием сериала по мотивам видеоигры Assassin’s Creed от французской компании Ubisoft. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте сервиса.

«Мы счастливы стать партнерами с Ubisoft, чтобы воплотить на экранах богатую и многогранную историю, за которую так любят Assassin’s Creed», — отметил глава подразделения Netflix, отвечающего за съемки оригинальных сериалов, Питер Фридлендер. В заявлении руководства стримингового сервиса отмечается, что создатели сериала обещают «сохранить атмосферу захватывающего мира Assassin’s Creed и придерживаться столь же масштабного подхода» к воспроизведению на телеэкранах компьютерной игры, «ставшей одной из наиболее успешно продаваемых в истории».

На данный момент идут поиски команды специалистов, которые возьмутся за работу над проектом. Неизвестно также, когда готовится премьера сериала. Исполнительными продюсерами проекта выступят руководители подразделения Ubisoft, отвечающего за кино- и телепроекты, Джейсон Альтман и Даниэль Крейник.

На сегодняшний день серия Assassin’s Creed насчитывает 23 вышедших на различных платформах видеоигр. Общее количество проданных копий игр составляет более 155 млн экземпляров по всему миру, делая ее самой успешной франшизой в истории Ubisoft.

В 2016 году на экраны вышел полнометражный фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed) режиссера Джастина Курзеля, снятый по мотивам одноименной игры. В картине снялись Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс и другие. Фильм получил преимущественно негативные отклики со стороны критиков.