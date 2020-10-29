Кабмин разрешил потратить деньги COVID-фонда на патриотические сериалы

Кабмин на заседании 28 октября одобрил проект постановления, которым разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на «реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления».
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
«28 октября 2020 года Кабинет Министров одобрил проект постановления „О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -Co V-2“.
Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления», — пояснили в ведомстве.
В Минкульте заявили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание «этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли» в условиях коронакризиса.
Средства должны быть использованы до конца текущего года.
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