Кабмин разрешил потратить деньги COVID-фонда на патриотические сериалы

Кабмин на заседании 28 октября одобрил проект постановления, которым разрешил использовать бюджетные средства из COVID-фонда на «реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления».

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

«28 октября 2020 года Кабинет Министров одобрил проект постановления „О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -Co V-2“.

Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления», — пояснили в ведомстве.

В Минкульте заявили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание «этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли» в условиях коронакризиса.

Средства должны быть использованы до конца текущего года.