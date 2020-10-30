В США зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом

За последние сутки в США коронавирус выявили у 89 тыс. человек, что стало рекордным приростом новых случаев заражения, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что заболеваемость снова растет в Нью-Йорке и Нью-Джерси, а в штатах Среднего Запада наблюдается рекордная вспышка. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в Иллинойсе за последние семь дней зафиксировали 35 тыс. новых случаев коронавируса, а в Висконсине — 29,3 тыс. В штате Нью-Йорк (без учета города) за минувшую неделю коронавирусом заразились 7,6 тыс человек, в городе Нью-Йорк прирост за неделю составил 6,1 тыс.
Общее число заболевших в США с начала пандемии, по данным центра, превысило 8,83 млн человек, причем более 521 тыс. случаев подтвердились в последнюю неделю. По оценке главного врача-инфекциониста США Энтони Фаучи, даже при наличии эффективной вакцины «вернуться к нормальной социальной жизни» в стране получится только к концу 2021 года, передает Bloomberg.
«Даже с действительно хорошей вакциной ношение маски продолжится и в третьем или четвертом квартале 2021 года», — сказал Фаучи.
Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 45 млн. Среди заболевших более 1,181 млн человек умерли, выздоровели более 30,2 млн. США остаются лидерами по количеству выявленных случаев заболевания; за ними следуют Индия (8 млн) и Бразилия (5,4 млн).
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