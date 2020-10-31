В Беларуси арестовали администратора Telegram-канала, призывавшего к блокированию дорог

Правоохранительные органы Беларуси арестовали администратора Telegram-канала «Водители 97», призывавшего к блокированию движения автотранспорта. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием интернета. Женщина признана подозреваемой, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила представитель МВД.
Сотрудники милиции выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере Telegram к «действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий». «Цель призывов — воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий», — заявила Чемоданова.
По ее данным, в рамках уголовного дела задержано пять активных участников указанного Telegram-канала по другим эпизодам преступной деятельности. «Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. Проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, „ежи“ для пробития колес, биты», — заявила Чемоданова.
Пресс-секретарь МВД также проинформировала, что сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса «Водители 97» экстремистским.
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