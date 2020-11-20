В Беларуси задержали администратора нескольких оппозиционных Telegram-каналов

МВД Беларуси сообщило о задержании администратора Telegram-каналов «Мая Краина Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат».
«Задержана администратор нескольких деструктивных Telegram-каналов. Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором деструктивных телеграм-каналов «Мая Краина Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат», — сказано в сообщении пресс-службы МВД Беларуси в пятницу.
Кроме того, по данным ведомства, женщина управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях, за что ежемесячно получала около 600 белорусских рублей (немногим более $230) от основного координатора одноименной кампании.
«Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестам и оказанию сопротивления милиционерам, — сказано в сообщении. — В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки». В пресс-службе сообщили, что в ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, €700, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.
«Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания», — сообщает МВД.
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