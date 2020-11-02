Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных результатов

Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в понедельник.

«Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост (президента США) не могут заявлять о победе до официального объявления итогов», — сообщили в компании. В Twitter пояснили, что официальным будут считать «объявление избирательной комиссии штата или прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов». Объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс.

В компании предупредили, что иные «преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствующую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.

В Twitter также заявили, что будут пресекать призывы вмешательства в выборный процесс или подвергать сомнению итоги выборов. Такие посты, в том числе содержащие призывы к насилию, будут удаляться.

Президент США Дональд Трамп заранее выражал сомнение в предстоящих итогах выборов, заявляя, что признает только «честные итоги». Трамп активно критикует голосование по почте и не соглашается с возможностью того, что подведение итогов голосования может потребовать дополнительного времени. Трамп же заявлял, что итоги президентских выборов должны быть обнародованы уже вечером после закрытия участков, как происходило ранее.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп планирует досрочно объявить о победе на выборах до окончания подсчета голосов, если будет понятно, что он лидирует. По данным СМИ, Трамп обсуждал такой сценарий в ходе частных бесед в последние несколько недель. В предвыборном штабе Трампа предполагают, что он может заявить о победе, если его победа или результат с большим отрывом от соперника Джо Байдена будет зафиксирован в штатах Огайо, Флорида, Техас, Северная Каролина, Айова, Аризона и Джорджия.