Кравчук уверяет, что у Зеленского есть план «Б» по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план „Б“ есть у президента. Есть такой план „Б“ и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Кравчук также считает, что президент помнит о том сроке «в один год», чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.
«Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали — это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление», — отметил он.
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