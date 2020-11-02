Почти половина кредитов в госбанках остаются проблемными

По состоянию на 1 октября доля проблемных кредитов в государственных банках (без учета ПриватБанка) сократилась с 47,6% до 43,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке.
Отмечается, что государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от наследия прошлых лет — проблемных кредитов (NPL).
Так, в сентябре 2020 года государственный Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов, под которые были ранее сформированы 100% резервов.
В результате, доля проблемных кредитов в госбанках (без учета ПриватБанка) сократилась с 47,6% на 1 сентября до 43,5% на 1 октября.
В то же время доля проблемных кредитов в банковском секторе снизилась с 48% до 45,6% по состоянию на 1 октября.
Списание проблемных кредитов — одна из основных мер в рамках трехлетних планов сокращения проблемных кредитов в государственных банках.
При этом списание не означает прощение долга, напомнили в регуляторе: банки продолжат работу по взысканию с должников. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с его последующей реализацией, а также продажа либо уступка прав требования по проблемным портфелям.
Как сообщалось, в конце июня 2020 года Совет по финансовой стабильности рассмотрел и одобрил представленные госбанками планы работы. Утвержденные Советом планы предусматривают сокращение портфеля NPL у государственных банков на 305 млрд грн за три года.
Утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.
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