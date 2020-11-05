В Беларуси завели дела на создателей оппозиционного Telegram-канала

Следственный комитет Беларуси обвинил в организации массовых беспорядков в стране создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича, сообщается на сайте ведомства.

СК вынес поставленные о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Кроме того, против Путило и Протасевича возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК страны «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», а именно против «представителей власти и правоохранителей». Сделано это было «посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов», говорится в сообщении СК.