В Беларуси завели дела на создателей оппозиционного Telegram-канала

Следственный комитет Беларуси обвинил в организации массовых беспорядков в стране создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича, сообщается на сайте ведомства.
СК вынес поставленные о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Кроме того, против Путило и Протасевича возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК страны «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», а именно против «представителей власти и правоохранителей». Сделано это было «посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов», говорится в сообщении СК.
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