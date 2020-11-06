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В Украину на несколько дней вернется «бабье лето»

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В Украину на несколько дней вернется «бабье лето»

В Украине в пятницу, 6 ноября, сохранится сухая погода с дневной температурой 5-10° тепла. В выходные, 7-8 ноября, в Украине будет облачно, без дождей, температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в западных областях и южной части до 15° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«6 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. В Карпатах местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, на Закарпатье и юге страны до 12°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра осадков не ожидается. Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем 7-9°; ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В выходные, 7-8 ноября, синоптики обещают в Украине облачную погоду без дождей. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м /с.
Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°, в западных областях и южной части до 15°.

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В столичном регионе в субботу и воскресенье сухо, утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В течение 9-10 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков. Температура ночью 1-7°, на побережье морей до 9° тепла (в западных, 10 ноября и в северо-восточных областях местами 0-2° мороза); днем 6-12° тепла, на крайнем юге страны до 14°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4 ° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве осадков также не ожидается в эти дни. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

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