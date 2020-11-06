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В Украине бум открытия новых супермаркетов

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В Украине бум открытия новых супермаркетов

В Украине по итогам января-июня 2020 года было открыто более 300 новых продуктовых супермаркетов, что является рекордным показателем за последние 10 лет, приводятся данные в докладе консалтинговой компании NAI Ukraine.

«Открытие новых магазинов обусловлено динамичным ростом ритейла после локдауна. Ко всему украинцы реже посещали зарубежные страны, оценочно, около $3,8 млрд осталось в стране во втором-третьем кварталах, что открыло еще большие возможности для внутреннего рынка», — отметили в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в компании NAI Ukraine.

В сегменте FMCG самое большое количество новых открытий пришлось на сеть АТБ (+56), за ним следует «Коло» (+47), «Делви» (+18), Fozzy Group (+17), Varus (+12), Novus (+8). Согласно Forbes Украина, сеть АТБ в 2020 году уже входит в ТОП-3 самых крупных бизнесов в стране.

Как отмечается в исследовании, самые быстрые темпы расширения в первом полугодии в сегменте товаров для дома продемонстрировала датская сеть Jysk (+13), за ней следует «Эпицентр», который также развивал бренды «Це Те» (сегмент бытовой техники и электроники) и «Деко» — (+7), Leroy Merlin (+2).

В сегменте drogerie самое большое количество новых торговых точек за это время открыл оператор Eva (+20), Prostor (за счет покупки сети «Космо» увеличил количество своих магазинов на 104), OnePrice (+2) и Brocard (+1).

Активно открывались магазины сегмента бытовая техника, электроника и гаджеты: Eldorado — 7, «Фокстрот» — 4, точки выдачи Rozetka — 7 и «Цитрус» — 2.

Среди fashion-ритейлеров самым динамичным игроком оказалась польская LPP, запустившая девять новых магазинов. Также новые торговые точки открывали Intertop — 2, Argo — 1, LC Waikiki — 3, H&M — 2, «Адидас Украина» — 2.

В то же время, по данным NAI Ukraine, в первом полугодии существенно замедлился выход на украинский рынок новых брендов. Так, в этот период первые магазины в Украине открыли пять брендов — 4F, The Athlete’s Foot (TAF), Fransa b.Young, Greyder, Gant, тогда как в целом в 2019 году на наш рынок вышло 12 международных брендов.

Как пояснили в компании, это в большинстве случаев связано с организационными сложностями, обусловленными ограничениями пандемии, чем изменением планов брендов.

Как отметили в компании, украинский рынок все еще остается ненасыщенным в плане присутствия международных брендов с показателем 28% всех известных мировых брендов.

Несмотря на карантинные ограничения, ряд международных брендов показывают рост прибыли — H&M (+5%), Jysk (+23,8%), Mango (+70%).

Доходность ритейла в Украине возросла в текущем году с 25% до 30-40%, а время окупаемости инвестиций сократилась до двух лет. Тогда как доходность девелопмента торговой недвижимости все еще составляет менее 10% в год с окупаемостью около 9 лет, констатировали в NAI Ukraine.

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«За период карантина вырос онлайн-ритейл, но его возможности все еще ограничены из-за дорогой доставки, дополнительного персонала. Поэтому этот канал обеспечивает лишь до 25% продаж, сохраняется необходимость в омниканальности», — резюмировали в компании.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

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