Рада в пятницу может назначить только одного судью КС

Верховная Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью в Конституционный суд, которого рекомендовала фракция «Слуга народа», заявляет первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция «Голос»).
«Если сегодня и будет голосование... В зале фактически нет людей для назначения судей... Если будет голосование, то будет назначен господин Кичун как представитель „Слуги народа“, большинство дало четко понять, что за других оно голосовать не будет», — сказал Юрчишин журналистам в пятницу в Киеве.
Он отметил, что считает такое назначение чисто политическим.
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