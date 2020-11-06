Рада в пятницу может назначить только одного судью КС

Верховная Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью в Конституционный суд, которого рекомендовала фракция «Слуга народа», заявляет первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция «Голос»).

«Если сегодня и будет голосование... В зале фактически нет людей для назначения судей... Если будет голосование, то будет назначен господин Кичун как представитель „Слуги народа“, большинство дало четко понять, что за других оно голосовать не будет», — сказал Юрчишин журналистам в пятницу в Киеве.

Он отметил, что считает такое назначение чисто политическим.