В октябре международные резервы Украины сократились еще на 1,5%

По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долларов (в эквиваленте) — в октябре они уменьшились на 1,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что резервы в октябре сократились вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

В Нацбанке добавили, что динамику резервов определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению госдолгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381 млн долл (в эквиваленте). В частности, 213,3 млн долл были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 78 млн долл — на обслуживание еврооблигаций, остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 188 млн долл (в эквиваленте).

операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Сообщается, что в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров.

Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долл.

Еще один фактор, который влиял на динамику резервов, — переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долл (в эквиваленте).

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — добавили в НБУ.

Напомним, что в сентябре резервы уменьшились на 8,7% из-за прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.