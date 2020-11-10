Митрополит Епифаний наградил нацгвардейца Маркива орденом

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний наградил орденом святого архистратига Михаила I степени нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину после вынесения оправдательного приговора Миланским апелляционным судом.
«Сегодня имел возможность лично встретиться с Виталием Маркивым. (...) От имени Православной церкви Украины наградил Виталия высокой наградой — орденом святого архистратига Божия Михаила I степени», — написал митрополит на странице в Facebook во вторник.
Он отметил, что все 1222 дня, пока Маркив находился за решеткой в Италии, в ПЦУ «молитвенно поддерживали его, как и каждого украинского воина или заложника, который находится в несправедливом заключении».
По словам митрополита Епифания, Виталий впервые побывал в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, у стены памяти они почтили павших героев, боровшихся за независимость и суверенность Украинского государства.
Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.
Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.
Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны
12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли. Это решение и было обжаловано в Милане.
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