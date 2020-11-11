Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польский народ и президента Польши Анджея Дуду с Днем независимости.

«Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины», — написал Зеленский в Twitter в среду.

«Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе», — добавил он.