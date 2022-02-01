Зеленский анонсировал союз Украины, Британии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество Великобритании, Польши и Украины приобретает новый формат.
«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал он, выступая во вторник на открытии очередной сессии Верховной Рады.
Предполагается, что соответствующие договоренности будут закреплены во вторник во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.
Зеленский заявил также, что дипломатическая поддержка Украины находится на самом высоком уровне с 2014 года. В то же время он добавил, что его страна «ценит поддержку всех, но рассчитывает только на себя».
Ранее о создании нового формата взаимодействия трех стран сообщали СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, не уточнив каких-либо деталей. Впервые о таком формате упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января. Исходя из ее слов, о сотрудничестве Британии, Польши и Украины шла речь во время визита Зеленского в Лондон в декабре 2021 года.
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