Литва хочет объявить Украину кандидатом на членство в ЕС в 2027 году

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС, сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

«Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса „Украина-2027“ — помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

«Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — добавил он.

Посол отметил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

«Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией Covid-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ», — считает он.

Сарапинас указал, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

«Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой — это аксиома», — подчеркнул дипломат.