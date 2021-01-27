Венгрия покупает вакцину в России и договаривается с Китаем

Венгрия решила вести переговоры относительно закупки вакцины против COVID-19 в России и Китае, чтобы ускорить процесс вакцинации и привить как можно больше людей.

Об этом рассказал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Чем быстрее и чем больше людей мы сможем привить, тем быстрее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки проходят централизованным способом в ЕС, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России, — отметил он.

По словам Сийярто, ежедневно в Венгрии умирает от коронавирса 100-150 человек, а экономика страны несет убытки около 10-15 млрд форинтов.

В этой связи Сийярто подчеркнул, что национальным интересом Венгрии является ускорение процесса вакцинации.

Он пояснил, что российская вакцина уже получила разрешение венгерского национального регулятора, однако ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии. Министр добавил, что если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.

Напомним, что министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.