Войти
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
официально
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Венгрия покупает вакцину в России и договаривается с Китаем

289
Венгрия покупает вакцину в России и договаривается с Китаем

Венгрия решила вести переговоры относительно закупки вакцины против COVID-19 в России и Китае, чтобы ускорить процесс вакцинации и привить как можно больше людей.

Об этом рассказал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Чем быстрее и чем больше людей мы сможем привить, тем быстрее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки проходят централизованным способом в ЕС, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России, — отметил он.

По словам Сийярто, ежедневно в Венгрии умирает от коронавирса 100-150 человек, а экономика страны несет убытки около 10-15 млрд форинтов.

В этой связи Сийярто подчеркнул, что национальным интересом Венгрии является ускорение процесса вакцинации.

Он пояснил, что российская вакцина уже получила разрешение венгерского национального регулятора, однако ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии. Министр добавил, что если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.

Читайте также: COVAX начнет первые поставки вакцины в феврале

Напомним, что министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Венгрия, вакцина, Петер Сийярто
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Вторник, 26 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016