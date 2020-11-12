В опросе группы «Рейтинг» лидирует «Слуга народа»

Лидером в парламентском рейтинге партий является «Слуга народа», за которую готовы проголосовать почти 23% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале ноября, показали, что в парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы отдать голоса 17,1% респондентов, партию «Европейская Солидарность» — 15,4%, «Батькивщина» — 8%.
Партию «За будущее» готовы поддержать 4,5% опрошенных украинцев, «Сила и честь» — 4,3%, Радикальную партию Ляшко — 4,3%, УДАР Виталия Кличко — 3,7%, «Голос» — 3,6 %, «Свобода» — 3,5%, «Партию Шария» — 3,4%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,1%.
Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.
«Партия „Слуга народа“ сохраняет сильные позиции в южных регионах. „Оппозиционная платформа — За жизнь“ имеет преимущество в юго-восточных, „Батькивщина“ — в центрально-западных, „Европейская солидарность“ в западных и в Киеве, „За будущее“ — в западных», — говорится в результатах исследования.
Как отмечает группа «Рейтинг», за партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность», «Голос» и «Партию Шария» чаще голосуют жители городов. В то же время, партии «Батькивщина», «За будущее», Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. В партии «Слуга народа» электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.
Опрос «Электоральные настроения населения» был проведен Социологической группой «Рейтинг» 2-3 ноября 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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