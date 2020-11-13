Крупнейший банк Беларуси начал обменивать криптовалюты

В пятницу, 13 ноября, крупнейший банк Беларуси Беларусбанк открыл сервис по обмену криптовалют. Клиенты сервиса могут покупать и продавать цифровые деньги при помощи карт Visa, сообщает «Прайм Пресс».
В банке назвали запуск обмена криптовалют одним из элементов реализации программы цифровой трансформации, которая была анонсирована несколько лет назад. Пользоваться сервисом смогут граждане Белоруссии и России. Сервис позволяет обменивать криптовалюты на белорусские рубли, доллары США и евро.
В Беларуси криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а граждане страны не только могут владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать за белорусские рубли и валюту, такие действия не нужно декларировать.
Также в стране существует Парк высоких технологий (ПВТ), для его резидентов операции с криптовалютами не облагаются НДС и налогом на прибыль, физические лица не должны платить подоходный налог, в том числе и на майнинг. Сделки с цифровыми деньгами в Беларуси не предполагают получения специальной лицензии.
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