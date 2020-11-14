Эстония заявила о поддержке Крымской платформы и участии в ней

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о поддержке решения Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в её деятельности.

Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Твиттере.

«Являясь преданным сторонником международного порядка, основанного на соблюдении правил, Эстония привержена участию в Крымской платформе, инициированной Украиной», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма. В ходе саммита Украина-ЕС 6 октября Евросоюз принципиально подтвердил готовность к такой инициативе. Сейчас Украина проводит согласования этого вопроса на уровне национальных правительств стран ЕС.

Проведение саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года в Киеве.

Ожидается, что Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — высший политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень министров иностранных дел и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.