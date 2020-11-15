Согласно данным экзит-пола мэром Одессы остается Труханов

Во втором туре выборов мэра Одессы, по данным экзит-пола КМИС, побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов с результатом 55.1%.

Об этом свидетельствует экзит-пол Киевского международного института социологии по состоянию на 17 часов.

По данным КМИС, представитель ОПЗЖ Николай Скорик набирает 42.8%.

Еще 2.2% избирателей вычеркнули обоих или испортили бюллетень.