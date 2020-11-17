В МОЗ предупредили, что без карантина будет 30 тысяч больных в сутки

При отмене противоэпидемических мер заболеваемость COVID-19 может достичь 30 тысяч случаев в сутки, что приведет к коллапсу медицинской системы.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если отменить все противоэпидемические меры... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки — ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы», — отметил глава Минздрава.
По его словам, ни одна страна не отказывается от карантинных мер, поскольку других средств сдержать распространение болезни не существует.
Степанов напомнил, что в Европе вводят довольно жесткие противоэпидемические меры, и с точки зрения эпидемиологии лучшим вариантом является полный локдаун. В Украине, учитывая экономическую ситуацию, компромиссным вариантом является карантин выходного дня. Его цель — уменьшить количество контактов между людьми и таким образом разорвать цепь передачи болезни.
«Как бы мы ни готовили систему, она ни при каких обстоятельствах не выдержит ураганного роста этой болезни, если мы не будем вводить противоэпидемических мер», — констатировал министр.
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