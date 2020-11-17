Степанов заявил об осложнениях случаев заболевания COVID-19 у молодых людей

Осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание», — сказал Степанов в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV в понедельник.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

«Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю», — сказал он.

Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы «по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными», а не по сравнению с будними днями.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что за первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%: в первую «карантинную» субботу мобильность населения снизилась на 18%, в воскресенье — на 27%.