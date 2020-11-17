Романа Виктюка похоронят во Львове

Режиссера Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове. Об этом сообщаили в московском театре, где он работал.
«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — сказано в сообщении пресс-атташе театра.
27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. В дирекции московского Театра Романа Виктюка 17 ноября сообщили СМИ, что режиссер умер в больнице на 85-м году жизни. Время и место прощания будут известны позднее.
Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» — во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.
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