Ледники Гренландии тают быстрее, чем предсказывали ученые

Климатологи изучили характер наступлений и отступлений трех крупнейших ледников Гренландии за последние 130 лет и пришли к выводу, что существующие климатические модели существенно недооценивают темпы таяния ледовой шапки острова. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Communications.

«Самый негативный сценарий дальнейшего развития глобального потепления предсказывает, что за текущее столетие ледники Хелхайм, Кангерлуссак и Якобсхавн потеряют такое количество воды, которого бы хватило на повышение уровня моря на 9-15 мм. Мы выяснили, что за прошлый век, когда рост температуры был значительно скромнее, процесс их таяния уже поднял высоту мирового океана на 8 мм. Это говорит о том, что климатические модели серьезно недооценивают темпы таяния Гренландии», — пишут исследователи.

Практически все климатологи Земли сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует, и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температуры не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и тысячи замеров, полученных при помощи различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 градусов Цельсия, чем в прошлые столетия, что уже необратимо приведет к заметному сокращению их площади и высвобождению больших территорий Антарктики и Арктики ото льда.

В частности, климатические спутники уже много лет фиксируют резкое ускорение таяния ледников Гренландии. В среднем темпы сокращения их объема выросли примерно в четыре раза с начала столетия. В августе прошлого года это привело к тому, что огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море, а совокупная масса ледовой шапки Гренландии сократилась на рекордные 532 млрд тонн за весь 2019 год.

Группа ученых под руководством Шфаката Хана, профессора Технологического университета Дании в Лингби, попыталась раскрыть механизмы возникновения подобных айсбергов, детально изучив то, как менялись очертания ее прибрежных ледников с 1880 года.

Для этого ученые собрали и изучили все фотографии трех крупнейших ледников острова — Хелхайм, Кангерлуссуак и Якобсхавн, полученные полярниками, мореплавателями и профессиональными климатологами за последние полтора столетия. Помимо этого, ученые изучили замеры рельефа дна Атлантики в окрестностях берегов Гренландии, а также то, как менялся ее климат в промежутке между 1880 и 2012 годами.

Ученые использовали их для создания компьютерной модели острова и того, как далеко наступали и отступали его льды в это время. Подобные сведения исследователи использовали для вычисления точной массы льда, потерянной за прошлое столетие и начало текущего века, а также изучения того, как рельеф дна моря и поверхности самой Гренландии влияет на движение ледников.

Эти расчеты показали, что ледники Гренландии за это время потеряли в несколько раз больше массы льда, чем предсказывают современные климатические модели. К примеру, ледник Якобсхавн «похудел» на 1 518 миллиардов тонн, а Кангерлуссуак — на 1 380 миллиардов тонн, причем большая часть этих потерь произошла еще в начале или середине прошлого века, а не за последние пятьдесят лет.

При этом масса ледника Хелхайм почти не изменилась за это время. Это говорит о том, что сокращение ледовой шапки Гренландии связано не только с ростом температур, но и с другими факторами, в том числе с местными особенностями рельефа и характером движения ветров и течений, подогревавших два других ледника снизу и сверху.

Эти факторы, по мнению профессора Хана и его коллег, необходимо учитывать при проведении климатических расчетов. Дальнейшее изучение структуры ледников Гренландии, а также характера их взаимодействий с течениями и ветрами, как надеются ученые, поможет уточнить климатические модели и точно предсказать то, какое будущее ожидает Гренландию и ее ледники в том случае, если человечество не остановит глобальное потепление.